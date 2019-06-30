Иркутские власти запросили у Минобороны мобильный хлебозавод для подтопленного Тулуна

"Губернатор Иркутской области Сергей Левченко обратился к командующему Центральным военным округом Министерства обороны РФ, генерал-полковнику Александру Лапину с просьбой развернуть мобильный хлебозавод в Тулуне для обеспечения нужд пострадавшего населения. В результате наводнения был подтоплен местный хлебозавод", - говорится в сообщении.

ИРКУТСК, 30 июня. /ТАСС/. Власти Иркутской области обратились к Минобороны РФ с просьбой развернуть мобильный хлебозавод в подтопленном Тулуне для нужд пострадавшего населения. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба регионального правительства.

Ранее председатель законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол сообщил ТАСС, что из подтопленного Тулуна от местного населения поступала информация о том, что цена на хлеб в городе выросла до 100 рублей за батон. В затопленной части Тулуна не работает пекарня.

Запаса продовольственного зерна и муки в подтопленном паводком городе хватит на 20 дней.

"По данным Министерства сельского хозяйства Иркутской области, мукой Тулун обеспечен на ближайшие дни с возможностью потребления 4 тонн в сутки. Имеющиеся запасы продовольственного зерна (400 тонн) и муки (30 тонн) позволят обеспечить потребность в выпечке хлеба на 20 дней. Ведомство ведет работу по доставке дополнительных объемов зерна и муки", - говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

В воскресенье в Тулун доставили более 3 тыс. хлебобулочных изделий от производителя из города Ангарска. Из Иркутска в город привезли около 20 тонн продуктов питания и воды, это гуманитарная помощь, собранная жителями областного центра. Готовится к доставке груз с детским питанием, средствами гигиены, в том числе с детскими подгузниками. Также в понедельник в Тулун доставят продукцию с Иркутского хлебозавода.

По информации городской администрации, в Тулуне подтоплено более 1 тыс. жилых домов. Затоплен водозабор, о сроках возобновления его работы пока не известно.

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