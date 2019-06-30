Паводок в Канске Красноярского края не угрожает военному аэродрому

ТАСС, 30 июня. Паводок в Канске Красноярского края не представляет угрозы для военного аэродрома Центрального военного округа (ЦВО), где базируются истребители-перехватчики МиГ-31. Об этом в воскресенье ТАСС сообщили в пресс-службе округа.

"Паводок не угрожает военному аэродрому, где базируются истребители МиГ-31, а также военному городу авиационной части. Дежурные ежечасно контролируют ситуацию в Канске. Военнослужащие выполняют задачи в обычном режиме, боевая подготовка идет согласно плану", - сказали в пресс-службе.

Уровень воды в реке Кан в городе Канске Красноярского края из-за дождей и таяния снега в Саянских горах превысил критическую отметку 4,2 м. Появилась опасность подтопления некоторых районов города, эвакуированы 17 человек, в том числе пять детей.