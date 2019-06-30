Уровень реки Ия, подтопившей Тулун в Иркутской области, будет снижаться не менее двух дней

ТАСС, 30 июня. Снижение уровня воды в реке Ия, подтопившей город Тулун в Иркутской области, будет продолжаться не менее двух дней. Об этом сообщается в воскресенье на сайте ГУ МЧС по региону.

"На вечер 30 июня наиболее сложная паводковая обстановка остается в городе Тулуне: отключено электричество, не работает водопровод, перекрыта федеральная трасса. По прогнозам гидрометеоцентра, падение уровня воды разлившейся реки Ия будет продолжаться не менее двух дней. За прошедшие сутки уровень воды снизился на 1 м", - говорится в сообщении.

Пресс-служба ГУ МЧС по региону со ссылкой на начальника главка Валентина Нелюбова подчеркивает, что первоочередная задача всех ведомств - организация жизнеобеспечения населения. В Тулуне открыто два консультационных пункта по обеим сторонам реки, где люди могут получить необходимую информацию по восстановлению документов и выплатам компенсаций за утраченное имущество. В зонах паводка работают сотрудники МЧС, полиции, социальные службы муниципального образования, Минсоцразвития, производится сверка адресных списков и учет пострадавших, которым уже накануне начаты выплаты компенсаций на первоочередные нужды.

Затопленная территория города разбита на секторы, которые патрулируют спасатели, остающимся в домах людям, отказавшимся от эвакуации, подвозят воду и продукты. Для решения проблем с питьевой водой задействованы дополнительные водовозки.

Паводки в Иркутской области начались из-за проливных дождей, в регионе действует режим ЧС. Президент России Владимир Путин в ночь на воскресенье провел в Братске совещание по ситуации в подтопленных районах. По данным МЧС, из зоны бедствия эвакуирован 1161 человек, пятеро погибли, двое пропали без вести. По данным Минздрава, более 500 человек обратились за медицинской помощью, около 100 госпитализированы.

По состоянию на утро воскресенья в Иркутской области остаются подтопленными 1,7 тыс. жилых домов, в которых живут 4,2 тыс. человек, в 28 населенных пунктах, подтоплено пять участков автодорог. В 15 пунктах временного пребывания размещены 1,3 тыс. человек.