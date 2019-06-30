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Паводки в Иркутской области

Центральный военный округ направил подразделения в зону наводнения в Иркутской области

От ЦВО задействованы около 50 военнослужащих

ТАСС, 30 июня. Сводный отряд Центрального военного округа (ЦВО) выдвинулся в зону чрезвычайного происшествия в город Нижнеудинск Иркутской области для оказания помощи населению при наводнении. Об этом сообщил в воскресенье журналистам начальник пресс-службы округа подполковник Сергей Шорин.

"Силы и средства для оказания помощи населению выделены по решению командующего войсками округа генерал-полковника Александра Лапина после обращения полпреда в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло и губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Военнослужащие совершают марш с техникой из Кемеровской области в Нижнеудинск, им предстоит преодолеть более 1,1 тыс. км в кратчайшие сроки", - сказал Шорин.

От ЦВО задействованы около 50 военнослужащих: военные инженеры, медики, специалисты материально-технического обеспечения. А также более 20 единиц тяжелой техники, в том числе три ПТС-2 (плавающие транспортеры), которые будут использоваться для доставки спасателей, грузов, продовольствия по затопленным территориям и эвакуации населения.

"Мы не могли остаться в стороне от трагедии, которая происходит в Иркутской области. Это только первая группа военнослужащих. На данный момент прорабатывается вопрос привлечения дополнительных сил и средств для помощи людям в затопленных районах", - сказал командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин в кулуарах форума "Армия-2019" в Екатеринбурге.

Паводки в регионе начались из-за проливных дождей, там действует режим ЧС. Президент России Владимир Путин в ночь на воскресенье провел в Братске совещание по ситуации в подтопленных районах. По данным МЧС, из зоны бедствия эвакуирован 1161 человек, пятеро погибли, двое пропали без вести. Согласно информации регионального правительства, более 600 человек обратились за медицинской помощью.

Теги
РоссияИркутская областьПаводки в Иркутской области
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