Центральный военный округ направил подразделения в зону наводнения в Иркутской области

ТАСС, 30 июня. Сводный отряд Центрального военного округа (ЦВО) выдвинулся в зону чрезвычайного происшествия в город Нижнеудинск Иркутской области для оказания помощи населению при наводнении. Об этом сообщил в воскресенье журналистам начальник пресс-службы округа подполковник Сергей Шорин.

"Силы и средства для оказания помощи населению выделены по решению командующего войсками округа генерал-полковника Александра Лапина после обращения полпреда в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло и губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Военнослужащие совершают марш с техникой из Кемеровской области в Нижнеудинск, им предстоит преодолеть более 1,1 тыс. км в кратчайшие сроки", - сказал Шорин.

От ЦВО задействованы около 50 военнослужащих: военные инженеры, медики, специалисты материально-технического обеспечения. А также более 20 единиц тяжелой техники, в том числе три ПТС-2 (плавающие транспортеры), которые будут использоваться для доставки спасателей, грузов, продовольствия по затопленным территориям и эвакуации населения.

"Мы не могли остаться в стороне от трагедии, которая происходит в Иркутской области. Это только первая группа военнослужащих. На данный момент прорабатывается вопрос привлечения дополнительных сил и средств для помощи людям в затопленных районах", - сказал командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин в кулуарах форума "Армия-2019" в Екатеринбурге.

Паводки в регионе начались из-за проливных дождей, там действует режим ЧС. Президент России Владимир Путин в ночь на воскресенье провел в Братске совещание по ситуации в подтопленных районах. По данным МЧС, из зоны бедствия эвакуирован 1161 человек, пятеро погибли, двое пропали без вести. Согласно информации регионального правительства, более 600 человек обратились за медицинской помощью.