ОНФ направил оборудование для откачки воды в пострадавшую от паводка Иркутскую область

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) отправили мотопомпы и пожарные рукава для откачки воды в пострадавший от паводка Тулун (Иркутская область). Об этом сообщила журналистам в воскресенье пресс-служба движения.

"Активисты ОНФ собрали очередную партию помощи для пострадавших от масштабного паводка. В Тулун, где затоплена большая часть домов, переданы мотопомпы, пожарные рукава и другой пожарно-технический инвентарь для откачки воды", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе отметили, что активисты также отправили в Тулун питьевую воду в бутылках, продукты и постельные принадлежности.

Ранее активисты Народного фронта и члены команды "Молодежки ОНФ" направили груз помощи в Нижнеудинск. Туда были доставлены, в частности, продукты, предметы гигиены и пледы.

Паводки в регионе начались из-за проливных дождей, там действует режим ЧС. Президент России Владимир Путин в ночь на воскресенье провел в Братске совещание по ситуации в подтопленных районах. По данным МЧС, из зоны бедствия эвакуирован 1161 человек, пятеро погибли, двое пропали без вести. Согласно информации регионального правительства, более 600 человек обратились за медицинской помощью.

По состоянию на утро воскресенья в 28 населенных пунктах Иркутской области оставались подтопленными 1,7 тыс. домов, в которых живут 4,2 тыс. человек. Подтоплено пять участков автодорог. В 15 пунктах временного пребывания размещены 1,3 тыс. человек.