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Паводки в Иркутской области

Военная авиация перебросила автономный хлебозавод в зону паводка в Иркутской области

Он расположится около города Нижнеудинска

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июня. /ТАСС/. Подразделения механизированного хлебозавода доставлены авиацией Центрального военного округа (ЦВО) в зону паводка в Иркутской области. Об этом говорится в сообщении, распространенном в воскресенье пресс-службой округа.

"Самолет Центрального военного округа перебросил из Кемеровской в Иркутскую область подразделения подвижного механизированного хлебозавода бригады материально-технического обеспечения. Комплекс состоит из печи и тестомесильного агрегата, которые способны производить 3 т хлеба в сутки. Завод будет работать в зоне подтопления около города Нижнеудинска", - отмечается в тексте.

Ранее в зону подтопления был направлен сводный отряд ЦВО, состоящий из инженеров, медиков и специалистов материально-технического обеспечения. Кроме того, туда переброшено более 20 единиц тяжелой техники, в том числе три плавающих транспортера ПТС-2, которые будут использоваться для перемещения спасателей, грузов и продовольствия на затопленных территориях и эвакуации населения.

Паводки в Иркутской области начались из-за проливных дождей, там действует режим ЧС. Президент России Владимир Путин в ночь на воскресенье провел в Братске совещание по ситуации в подтопленных районах. Позднее он поручил министру обороны Сергею Шойгу в случае необходимости подключить к борьбе с паводком армию.

По данным МЧС, из зоны бедствия эвакуирован 1161 человек, пятеро погибли, двое пропали без вести. Согласно информации регионального правительства, более 600 человек обратились за медицинской помощью.

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РоссияИркутская областьПаводки в Иркутской области
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