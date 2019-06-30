"Артек" готов принять детей из подтопленных районов Иркутской области

СЕВАСТОПОЛЬ, 30 июня. /ТАСС/. Международный детский центр "Артек" готов принять детей из районов Иркутской области, оказавшихся в зоне подтопления, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе учреждения.

Ранее президент России Владимир Путин на совещании в Братске дал поручение организовать для детей из пострадавших районов Иркутской области отдых в летних лагерях по всей стране.

"Центр готов принять детей из пострадавших от паводков районов Иркутской области. "Артек" всегда готов поддержать детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации", - сказал собеседник агентства.

Паводки в Иркутской области начались из-за проливных дождей, там действует режим ЧС. Президент России в ночь на воскресенье провел в Братске совещание по ситуации в подтопленных районах. По данным МЧС, из зоны бедствия эвакуирован 1161 человек, пятеро погибли, двое пропали без вести. Согласно информации регионального правительства, более 600 человек обратились за медицинской помощью.

По состоянию на утро воскресенья в 28 населенных пунктах Иркутской области оставались подтопленными 1,7 тысячи домов, в которых живут 4,2 тысячи человек. Подтоплено пять участков автодорог. В 15 пунктах временного пребывания размещены 1,3 тысячи человек.