Строительство сквера на месте ТЦ "Зимняя вишня" планируют завершить к 20 августа

КЕМЕРОВО, 1 июля. /ТАСС/. Строительство сквера на месте снесенного после пожара ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове завершится к 20 августа. Подрядные организации монтируют на его площадке фонтан и уже приступили к озеленению, сообщил на своей официальной странице в Instagram губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

"Строители монтируют фонтан и уже начали высадку деревьев. К 20 августа сквер достоят, это будет красивое и уютное место во имя наших детей", - написал Цивилев после осмотра строительной площадки.

Благоустройство территории на месте сгоревшего ТЦ "Зимняя вишня" началось в конце мая за счет благотворительных средств. Над проектом сквера площадью 2 га совместно работали кемеровские и американские архитекторы. В сквере уже начали высадку шестидесяти 10-метровых сосен, которые привезли в Кузбасс из Германии, их количество будет соответствовать числу погибших при пожаре людей. Также, как сообщил Цивилев, в парковой зоне высадят голубые ели, горные сосны, смонтируют фонтан, идет строительство ротонды, православной часовни и амфитеатра, будут отремонтированы фасады ближайших к скверу многоквартирных домов.

На официальном сайте мэрии Кемерова запущено онлайн-голосование по выбору названия для будущего сквера, по согласованию с родственниками погибших выбраны 9 вариантов.

Изначально сквер памяти на месте трагического пожара планировалось построить и открыть к осени 2018 года, но здание сгоревшего ТЦ "Зимняя вишня" снесли только к августу прошлого года. Сроки сдачи сквера из-за этого перенесли.

Пожар в "Зимней вишне" произошел 25 марта 2018 года. В результате трагедии погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Возбуждено и расследуется уголовное дело, обвинения предъявлили 15 фигурантам.