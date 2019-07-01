Движение по трассе "Сибирь" в Иркутской области откроют не ранее чем через сутки

ТАСС, 1 июля. Автомобильное движение по участку федеральной трассы Р-255 "Сибирь" в Тулуне Иркутской области, затопленному и закрытому в результате паводка, может быть возобновлено не ранее чем через 1-2 суток, после полного схода воды. Дорожным службам необходимо предварительно обследовать его на безопасность, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Упрдор "Прибайкалье".

"Над уровнем проезжей части еще стоит вода два метра высотой, сейчас ни о каком открытии трассы речи не идет, по оценкам наших специалистов, еще сутки-двое [трасса будет перекрыта]. <…> Вода должна уйти с проезжей части полностью. Необходимо [после полного схода воды] обследовать мост через реку Ию, чтобы не получилось, что мы запускаем по нему машины, а он рушится", - рассказали в пресс-службе.

Движение на трассе Р-255 "Сибирь" было закрыто с 28 июня до особого распоряжения. Из Иркутска в Братск и из Красноярска в Иркутск автомобильное движение до настоящего момента невозможно.

По последним данным, в районах подтопления повреждены 13 автомобильных мостов, ограничено движение для грузового транспорта на участке с 1277 по 1427 километр и для всех видов транспорта с 1370 по 1371 километр федеральной автодороги Р-255 "Сибирь", подтоплено 7 участков автомобильных дорог местного значения.

Паводки в Иркутской области начались из-за проливных дождей, там действует режим ЧС. В 55 населенных пунктах остаются подтопленными 3,2 тыс. домов, в которых проживают почти 10 тыс. человек.