В пяти районах Новосибирской области ввели режим ЧС из-за осадков

НОВОСИБИРСК, 1 июля. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации введен из-за неблагоприятных погодных условий в пяти районах Новосибирской области. Прогнозируется введение режима еще в четырех районах, сообщил в понедельник на оперативном совещании в правительстве региона министр сельского хозяйства Евгений Лещенко.

На отдельных территориях Новосибирской области за июнь выпало от 2 до 3,5 среднемноголетних климатических норм осадков, наблюдается переувлажнение почвы.

"В ряде районов введен режим ЧС. Это районы Убинский, Венгеровский, Татарский, Усть-Таркский, Чановский", - сказал министр.

Лещенко также отметил, что ввод режима ЧС прогнозируется в Каргатском, Чулымском, Здвинском и Северном районах области, ситуация в них находится на особом контроле.