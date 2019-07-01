{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Красноярске горит пятиэтажный дом

Погибших и пострадавших нет

КРАСНОЯРСК, 1 июля. /ТАСС/. Пятиэтажный дом гостиничного типа горит в Красноярске, пожарными спасены четыре человека, еще 40 эвакуировались самостоятельно. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю.

Информация о пожаре в доме на улице Верхней в Ленинском районе Красноярска появилась в 07:02 (03:02 мск). Загорелись три комнаты на пятом этаже, пламя перешло на кровлю.

"Пожар локализован на площади 70 квадратных метров в 07:53. Спасены четыре человека, в том числе один ребенок. Самостоятельно эвакуировались 40, из них пять детей", - сообщили в МЧС, отметив, что погибших и пострадавших нет.

На месте пожара работают 45 человек и 15 единиц техники.

Теги
РоссияКрасноярский край
Новая система обращения с ТКО
Руководство омского оператора по обращению с ТКО сменилось после отказа в выдаче лицензии
Росприроднадзор ранее отказался выдать компании "Магнит" лицензию на сбор, транспортировку и обработку отходов
Читать полностью