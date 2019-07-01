В Красноярске горит пятиэтажный дом

КРАСНОЯРСК, 1 июля. /ТАСС/. Пятиэтажный дом гостиничного типа горит в Красноярске, пожарными спасены четыре человека, еще 40 эвакуировались самостоятельно. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю.

Информация о пожаре в доме на улице Верхней в Ленинском районе Красноярска появилась в 07:02 (03:02 мск). Загорелись три комнаты на пятом этаже, пламя перешло на кровлю.

"Пожар локализован на площади 70 квадратных метров в 07:53. Спасены четыре человека, в том числе один ребенок. Самостоятельно эвакуировались 40, из них пять детей", - сообщили в МЧС, отметив, что погибших и пострадавших нет.

На месте пожара работают 45 человек и 15 единиц техники.