Руководство омского оператора по обращению с ТКО сменилось после отказа в выдаче лицензии

ТАСС, 1 июля. Руководство регионального оператора Омской области по обращению с ТКО сменилось из-за трудностей в получении лицензии, сообщил в понедельник ТАСС источник в органах власти.

Ранее Росприроднадзор отказался выдать лицензию на сбор, транспортировку и обработку отходов омскому оператору по вывозу твердых коммунальных отходов ООО "Магнит". Компания называла отказ формальным и связывала с технической ошибкой, а также сообщала, что в скором времени будут подан новый пакет документов.

"Связана смена руководства с трудностями в получении лицензии", - сообщил источник.

По информации пресс-службы ООО "Магнит", исполнительным директором с сегодняшнего дня является Александр Чернов, который ранее исполнял обязанности руководителя компании "ЭКОС", осуществляющей деятельность в области охраны окружающей среды.

"Перед новым исполнительным директором ООО "Магнит" стоит задача по разработке и утверждению дорожной карты, главными шагами которой станут продолжение работы по налаживанию бесперебойного вывоза твердых коммунальных отходов на территории всей Омской области, утверждение сроков получения лицензии и запуск мусоросортировочного завода, введение экспериментальных площадок по раздельному сбору мусора, а также подготовка к XVI Форуму межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который пройдет в Омске в ноябре 2019 года", - говорится в сообщении пресс-службы.

О реформе

Реформа по обращению с ТКО стартовала в Омской области 1 апреля, при этом регоператор до сих пор не получил лицензию. Ранее Росприроднадзор негативно оценил процесс перехода региона на новую схему обращения с отходами, а многие жители Омска отметили, что во дворах многоквартирных домов стали появляться стихийные свалки. Также, по мнению представителей местных общественных организаций, тариф на вывоз ТКО необоснованно вырос в Омске после старта реформы: более чем в три раза - с 43,5 до 133,21 рублей.

В России реформа обращения с ТКО стартовала 1 января. Ответственность за вывоз мусора перешла от разрозненных мелких компаний к крупным региональным операторам, отобранным правительствами субъектов РФ по конкурсу. Ее должны были запустить все регионы, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, которые воспользовались исключительной возможностью отсрочить переход на новую систему до 2022 года.