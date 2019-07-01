Почти 100 резервных коек развернуто в больницах Иркутской области в связи с ЧС

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Резервные койки для пациентов из зоны паводка развернуты в нескольких больницах Иркутской области, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Минздрава России.

"Развернуто 90 резервных коек, из них в отдельно стоящем здании поликлиники Нижнеудинской районной больницы - 50 коек, в Тулунской городской больнице - 20 коек, в трех участковых больницах Тулунского района - 20 коек", - сообщили в министерстве.

Всего в зоне ЧС работает 20 бригад: пять бригад Территориального центра медицины катастроф (ТЦМК) и 15 бригад скорой медицинской помощи, 16 единиц санитарного автотранспорта и четыре санитарных вертолета ТЦМК.

По данным МЧС, по состоянию на утро 1 июля в 55 населенных пунктах шести муниципальных районов Иркутской области остаются подтопленными 3296 домов, в которых проживают 9809 человек, в том числе 2681 ребенок, 18 социально значимых объектов, 3525 приусадебных участков. Повреждены 13 автомобильных мостов, ограничено движение для грузового транспорта на участке с 1277 километра по 1427 километр и для всех видов транспорта с 1370 километра по 1371 километр федеральной автодороги Р-255 "Сибирь", подтоплено семь участков автомобильных дорог местного значения.

Из зоны бедствия эвакуирован 1161 человек, пятеро погибли, двое пропали без вести. Согласно информации регионального правительства, более 600 человек обратились за медицинской помощью. По сведениям Минздрава РФ, госпитализировано 136 человек, из них 19 детей.