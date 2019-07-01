Движение на подтопленной трассе в Тулуне Иркутской области частично восстановлено

ИРКУТСК, 1 июля. /ТАСС/. Движение на федеральной трассе Р-255 "Сибирь" частично восстановлено в пострадавшем от паводка Тулуне Иркутской области, говорится в сообщении регионального главка МВД, распространенном в понедельник.

"Частично восстановлено движение по одной полосе от кольцевой развязки на федеральной трассе "Сибирь" (на 1497 км) до центра Тулуна (на 1493 км), где открыто реверсивное движение для автомобилей спецслужб, гуманитарной помощи и легковых машин местных жителей. Также пассажирские автобусы могут проехать к вокзалу. Вместе с тем сквозной проезд через Тулун еще закрыт", - говорится в сообщении.

В Тулуне было подтоплено шесть километров трассы. Ранее сообщалось, что полностью движение там откроют после того, когда уйдет вся вода.

Участок трассы Р-255 "Сибирь" был закрыт с 28 июня до особого распоряжения. Из Иркутска в Братск и из Красноярска в Иркутск автомобильное движение до настоящего момента невозможно.

Паводки в Иркутской области начались из-за проливных дождей, совпавших с таянием снега в горах Восточного Саяна. В регионе действует режим ЧС. В 55 населенных пунктах остаются подтопленными 3,2 тыс. домов, в которых проживают почти 10 тыс. человек.