Шестой район Иркутской области попал в зону паводка

ИРКУТСК, 1 июля. /ТАСС/. Куйтунский район стал шестым районом Иркутской области, где произошли подтопления из-за подъема уровня воды в реках после ливней, сообщила в понедельник пресс-служба регионального главка МЧС.

"В Куйтунском районе из-за подъема уровня воды в реке Оке в зону подтопления попали 74 жилых дома населенных пунктов Барлук, Усть-Када, Уян, где проживают 154 человека, включая 37 детей", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о подтоплениях в Тулунском, Тайшетском, Нижнеудинском, Зиминском и Чунском районах.

Всего в Иркутской области, по данным регионального главка МЧС на утро 1 июля, в 55 населенных пунктах подтоплено почти 3,3 тыс. жилых домов, в которых живут более 9,5 тыс. человек. Также подтоплены 18 социально значимых объектов, 3,5 тыс. приусадебных участков. Паводок повредил 13 автомобильных мостов, ограничено движение грузового транспорта на участке федеральной трассы "Сибирь". Подтоплены семь участков дорог местного значения.