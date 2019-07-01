В Иркутской области спасли группу туристов, оказавшуюся отрезанной разлившейся рекой

НОВОСИБИРСК, 1 июля. /ТАСС/. Спасатели помогли выбраться группе туристов, оказавшихся отрезанным разлившейся из-за осадков рекой в Слюдянском районе Иркутской области, сообщается в понедельник на сайте облправительства.

"Трое молодых людей отдыхали на реке Новоснежная в Слюдянском районе. На своем легковом автомобиле они по мелководью переправились на косу, находящуюся на другом берегу, и разбили там бивуак. В ночь на 30 июня в горах выпали обильные осадки, уровень реки резко поднялся, коса превратилась в остров. Отдыхающие оказались отрезанными от внешнего мира", - процитировали в сообщении начальника южного поисково-спасательного отряда ОГБУ "Пожарно-спасательной службы Иркутской области" Владимира Демина.

Туристы не хотели бросать автомобиль, и спасатели, прибывшие на машине высокой проходимости ГАЗ-66, взяли туристов на буксир и перевезли через неглубокое место.

В Иркутской области действует режим ЧС из-за паводков, которые начались из-за проливных дождей. С 25 июня были подтоплены более 4 тысяч домов, в которых проживают свыше 10 тысяч человек. По данным МЧС, погибли пять человек, двое пропали без вести. Согласно информации регионального правительства, более 600 человек обратились за медицинской помощью. По сведениям Минздрава РФ, госпитализировано 136 человек, из них 19 детей.