Около двух тысяч шахтеров в Кузбассе отправлены в отпуск из-за приостановки добычи угля

КЕМЕРОВО, 1 июля. /ТАСС/. Угольные предприятия Кузбасса из-за падения цен на уголь временно приостановили добычу угля энергетических марок и отправили во внеочередные отпуска порядка 2 тысяч сотрудников. Горнякам производятся выплаты в соответствии с действующим законодательством, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе департамента угольной промышленности Кузбасса.

"В связи с падением цен на уголь и низкой пропускной способностью железнодорожного транспорта в восточном направлении некоторые предприятия временно приостановили угледобычу. Более двух тысяч сотрудников направлены во внеплановые отпуска с выплатой 2/3 средней заработной платы", - рассказал собеседник агентства.

В ведомстве не уточнили, работников каких угледобывающих предприятий коснулись ограничения и как долго могут продлиться простои работников угольной промышленности в связи со временным приостановлением угледобычи.

В Кузбассе добывается около 60% всего российского угля, в регионе работает порядка 150 шахт, разрезов и обогатительных фабрик. Некоторые из них ранее заявляли, что в связи с изменением конъюнктуры рынка снижены планы по добыче, а на отдельных разрезах приостановлена добыча угля энергетических марок из-за падения цен. При этом колебания цен не коснулись рынка коксующегося угля.

По данным департамента угольной промышленности Кузбасса, с начала 2019 года угольщиками региона добыто 101,3 млн тонн угля, что на 1,6 млн тонн меньше показателей аналогичного периода прошлого года. Выработаны предложения по стабилизации ситуации с добычей, в частности, по снижению тарифов на железнодорожные перевозки угля.

По данным угольного департамента региона, власти Кузбасса направили руководству Российских железных дорог (РЖД) письмо, в котором просят рассмотреть возможность временного снижения ставки на привлечение вагонного парка и установить скидки на железнодорожные тарифы в наиболее востребованных направлениях на период снижения цен на уголь.