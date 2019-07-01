В Иркутской области восстановили движение почти на половине подтопленных паводком дорог

НОВОСИБИРСК, 1 июля. /ТАСС/. Движение транспорта восстановлено на 23 из 48 участков подтопленных паводком дорог Иркутской области, сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона.

"На паводковых территориях 48 участков с подтоплениями, из них, по информации на данный момент, проезд восстановлен на 23 участках. Сегодня восстановлен проезд по дороге Тайшет - Чуна - Братск, вчера он был закрыт из-за переливов воды. Работа идет, техника есть на всех территориях", - приводятся в сообщении слова министра строительства и дорожного хозяйства области Светланы Свиркиной.

По ее словам, движение на федеральной трассе в Тулунском районе пока не восстановлено.

Всего в восстановительных работах занято 112 человек и 37 единиц техники.

Паводки в Иркутской области, где действует режим ЧС, начались в конце июня, уровень воды в реке Ия почти на 7 метров превышал критические отметки. Президент России Владимир Путин в ночь на 30 июня провел в Братске совещание по ситуации в подтопленных районах.

По данным МЧС, по состоянию на утро 1 июля в 55 населенных пунктах Иркутской области остаются подтопленными 3 тыс. 296 домов, в которых проживают около 10 тыс. человек, 18 социально значимых объектов, 3,5 тыс. приусадебных участков. Из зоны бедствия эвакуировано более тысячи человек, пятеро погибли, двое пропали без вести. Более 600 человек обратились за медицинской помощью. По сведениям Минздрава РФ, госпитализированы 136 человек, из них 19 детей.