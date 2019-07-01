На подтопленных территориях Иркутской области вакцинируют население

"С жалобами на инфекции обращений не было - санитарно-эпидемиологическая обстановка в зоне бедствия стабильная, находится на контроле, случаев инфекционных заболеваний не зарегистрировано. Граждане на подтопленных территориях пройдут вакцинацию, препараты поступили в регион", - сказал собеседник агентства.

ТАСС, 1 июля. Жители Иркутской области, дома которых находятся на подтопленных территориях региона, пройдут вакцинацию, чтобы избежать серьезных заболеваний, сообщили ТАСС в Минздраве региона в понедельник.

По данным регионального Минздрава, бортом МЧС из резерва Министерства здравоохранения РФ получено 700 ампул вакцины против гепатита А, 700 ампул брюшнотифозной вакцины, 2,1 тыс. дизентерийной и 1,4 тыс. флаконов по 1 тыс. мл противомикробного препарата. В скором времени ожидается поступление еще 3 тыс. доз противомикробного препарата, 13 тыс. доз вакцины от гепатита А. Первого июля в Нижнеудинск и Тулун вылетают шесть врачей - эпидемиологов, инфекционистов, а также главный внештатный специалист Минздрава региона по инфекционным заболеваниям и начальник отдела Минздрава для оказания для организации подворовых обходов, вакцинации и обеспечения координации работы на местах.

"Медпомощь во всех населенных пунктах оказывается в необходимом объеме. Вопросы льготного лекарственного обеспечения взяты на особый контроль. На ПВР в круглосуточном режиме дежурят медработники, оказывающие всю необходимую помощь, организована выдача лекарств", - отметили в ведомстве.

Паводки в Иркутской области, где сейчас действует режим ЧС, начались в конце июня, уровень воды в реке Ия почти на семь метров превышал критические отметки. Президент России Владимир Путин в ночь на 30 июня провел в Братске совещание по ситуации в подтопленных районах.

По данным МЧС, по состоянию на утро 1 июля в 55 населенных пунктах шести муниципальных районов Иркутской области остаются подтопленными 3296 домов, в которых проживают 9809 человек, в том числе 2681 ребенок, 18 социально значимых объектов, 3525 приусадебных участков. Из зоны бедствия эвакуирован 1161 человек. Более 600 человек обратились за медицинской помощью. По сведениям Минздрава РФ, госпитализированы 136 человек, из них 19 - дети.