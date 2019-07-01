Двое детей пропали на Алтае

БАРНАУЛ, 1 июля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по факту исчезновения детей семи и восьми лет в Смоленском районе Алтайского края, сообщил в понедельник СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения двух мальчиков семи и восьми лет в поселке Кировском Смоленского района. По данным следствия, дети пропали 27 июня 2019 года. В результате предпринятых поисков на берегу реки Песчаной были обнаружены два велосипеда, а также детская одежда. Местонахождение детей пока не установлено", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Детей также ищут сотрудники полиции, МЧС и волонтеры.