{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Двое детей пропали на Алтае

Возбуждено уголовное дело

БАРНАУЛ, 1 июля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по факту исчезновения детей семи и восьми лет в Смоленском районе Алтайского края, сообщил в понедельник СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения двух мальчиков семи и восьми лет в поселке Кировском Смоленского района. По данным следствия, дети пропали 27 июня 2019 года. В результате предпринятых поисков на берегу реки Песчаной были обнаружены два велосипеда, а также детская одежда. Местонахождение детей пока не установлено", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Детей также ищут сотрудники полиции, МЧС и волонтеры.

Теги
РоссияАлтайский край
Паводок в Иркутской области
Военные помогут в обеспечении питьевой водой населения Иркутской области в зоне паводка
В регион самолетами перебросят автомобили "КамАЗ" с автоцистернами
Читать полностью