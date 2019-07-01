Ученые выяснили, что алтайцы открыли обработку железа до Великого переселения народов

ТОМСК, 1 июля. /ТАСС/. Археологи Томского государственного университета (ТГУ) в результате исследований первых железоплавильных печей в Горном Алтае выяснили, что у алтайцев технологии обработки железа появились на 300-400 лет раньше, чем началась массовая миграция народов, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза. Ранее считалось, что технологию работы с этим металлом "привезли" на Алтай кочевники из Юго-Восточной Азии.

В период V-VII века нашей эры или во время Великого переселения народов, потерпев поражение от китайской династии Хань, народ хунну перебрался в соседнюю Джунгарию, вытесняя населявших ее кочевников на север и запад. В итоге сработал "эффект домино" и началась крупнейшая в истории Евразии миграционная волна, которая достигла границ Римской империи. Во время передвижения по Южной Сибири в VI-VII веках кочевники были вынуждены отбивать места обитания, пастбища, для этого было необходимо оружие, а основной материал для его производства - железо. В этой логике на Алтае железоплавильные печи должны были возникнуть в VI-X веках, так как кочевники шли с юго-востока на запад и север.

"Археологи ТГУ получили данные радиоуглеродного датирования железоплавильных печей кош-агачского типа, обнаруженных в Горном Алтае. Раньше считалось, что эти печи появились в древнетюркскую эпоху в VI-X веке нашей эры, однако радиоуглеродный анализ показал, что они возникли приблизительно на 300 лет раньше - в III-IV веках нашей эры. Обнаружение печи III-IV века показывает, что ранние представление о развитии технологии обработки железа не соответствуют действительности", - сообщили в пресс-службе.

Для создания новой теорию ученым нужно исследовать пограничные российскому Алтаю территории Монголии, Казахстана и Китая. "Это переворот представлений о развитии металлургии. Раз такие сложные и производительные печи появились на Алтае раньше, чем в Юго-Восточной Азии, то теперь нужно переосмысливать существующие представления о распространении технологий. В этом нам могут очень помочь исследования на пограничных российскому Алтаю территориях", - приводятся в сообщении слова руководителя проекта, сотрудника лаборатории социально-антропологических исследований ТГУ Евгения Водясова.

Пока ученые нашли только печи, в которых плавился металл. В этом году в ходе своих исследований они попытаются найти кузницу, где из железа ковали первое оружие и орудия труда в Горном Алтае.

Печи кош-агачского типа - первые печи, где железо можно было обработать в объеме до одной тонны. Для сооружения печи использовалось 1500 кг глины и каменные плиты весом 1200 кг.