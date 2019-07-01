В МЧС прогнозируют стабилизацию паводковой обстановки в красноярском Канске

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Уровень воды в реке Кан Канского района Красноярского края стабильно снижается. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"На данный момент уровень воды в реке Кан снижается. За последние несколько часов он уменьшился на 5 см и составляет 436 см. В дальнейшем прогнозируется стабилизация паводковой обстановки на территории Канска", - сказал представитель МЧС.

Из-за паводка из зоны подтопления в Канске были эвакуированы 184 человека, 10 из них находятся в пункте временного размещения. По данным мэрии, на вечер воскресенья из-за повышения уровня воды в реке Кан было подтоплено 117 дачных участков, 59 придомовых территорий в районах индивидуальной жилой застройки. В городе был введен режим чрезвычайной ситуации.

"В районе паводка организовано проведение подворовых обходов, оповещение и информирование населения о складывающейся оперативной обстановке, мониторинг уровня воды проводится каждые четыре часа", - рассказали в МЧС.