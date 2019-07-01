Дело об экстрадиции экс-главы компании-владельца "Зимней вишни" передано в суд в Польше

ВАРШАВА, 1 июля. /ТАСС/. Окружная прокуратура Польши передала в суд дело бывшего руководителя Кемеровского кондитерского комбината Вячеслава Вишневского, обвиняемого в нарушениях, повлекших за собой пожар в ТЦ "Зимняя вишня". Об этом сообщила журналистам в понедельник пресс-служба польского контрольного органа.

"Дело передано в Окружной суд Варшавы", - информировала прокуратура.

Ранее Вишневский был задержан на территории Польши. В конце марта по отношению к задержанному был применен временный арест с целью экстрадиции в РФ.

Информации о том, когда это дело начнет рассматривать суд, пока нет.

Вишневский стал 15-м фигурантом масштабного уголовного дела о нарушениях, которые привели к произошедшей год назад трагедии, когда при пожаре в торгово-развлекательном центре погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Вишневский в 2016 году покинул РФ и, как считает СК, скрывался от следствия. Он был объявлен в международный розыск по обвинению в даче взятки начальнику инспекции Госстройнадзора Кемеровской области и был задержан в Польше.

Генеральная прокуратура РФ направила в республику запрос о его выдаче.