В МЧС сообщили, что осадки не привели к критическому росту уровня воды в реках Хакасии

КРАСНОЯРСК, 1 июля. /ТАСС/. Гидрологическая обстановка в Хакасии спокойная, осадки не привели к критическому росту уровня воды в реках республики, сообщило в понедельник ГУ МЧС по региону.

"Специалисты не прогнозируют в Хакасии повышение уровня рек до критических значений. Выпавшие осадки существенно не повлияли на гидрологическую обстановку. Мониторинг уровня воды ведется круглосуточно", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным МЧС, уровень воды в реке Абакан в районе города Абазы поднялся до 251 см при критической отметке в 490 см. В районе столицы Хакасии Абакана уровень воды составляет 145 см при критической отметке в 550 см.

"Третья волна половодья в Хакасии прошла, так называемая "коренная вода" спустилась по рекам, и теперь осадки не оказывают сильного влияния на уровень рек", - приводятся в сообщении слова замначальника ГУ МЧС по Хакасии Романа Стрельникова.

По данным Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник в республике ожидаются сильные дожди, гроза и град.

Сильные проливные дожди привели к паводкам в соседних с Хакасией регионах. Режим ЧС введен в городе Канске Красноярского края и в Иркутской области, где в зоне затопления находятся шесть районов.

С улиц Абакана откачали более 1 тыс. кубометров воды

Коммунальные службы откачали более 1 тыс. кубометров воды после проливных дождей в Абакане. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе мэрии в понедельник.

Дожди в столице республике прошли в воскресенье и понедельник. С 03:00 ночи (23:00 мск воскресенья) коммунальные службы города заняты на откачке воды с улиц города.

"В настоящий момент уже откачано более тысячи кубометров воды. Работы продолжаются", - отметил представитель мэрии. По его словам, муниципальное предприятия "Спецавтобаза ЖКХ" переведена на усиленный режим работы. Привлечена техника местного "Водоканала". На улицах города работают помпы, которые откачивают воду.

"Работы продолжатся в круглосуточном режиме, пока ситуация не стабилизируется", - отметил представитель мэрии, добавив, что работники коммунальных служб переведены на трехсменный режим работы.