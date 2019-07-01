Роспотребнадзор обеспечил вакцинами население в зоне паводка в Иркутской области

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Роспотребнадзор полностью обеспечил необходимыми вакцинами население в зоне паводка в Иркутской области, из числа первоочередных групп уже привито более 900 человек, сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.

"В целях профилактики инфекционных заболеваний организована иммунизация населения на территориях, подвергшихся подтоплению в Иркутской области. В область доставлено 13 тыс. доз вакцины против гепатита А, 700 доз брюшнотифозной вакцины, 2100 - дизентерийной вакцины, а также интести-бактериофаг. На 30 июня 2019 года привито из числа первоочередных групп риска против вирусного гепатита А - 566 человек, из них 200 детей, против брюшного тифа - 63 человека, против дизентерии Зонне - 271", - говорится в сообщении.

Ситуация в регионе находится на особом контроле Роспотребнадзора, 1 июля начаты иммунизация и фагирование основной части населения, находящегося в зоне подтопления. Кроме того, обеспечен контроль за работой пунктов временного размещения пострадавшего населения с проведением лабораторных исследований питьевой воды и пищевых продуктов. "Организована консультативно-методическая помощь по организации и проведению дезинфекционных мероприятий в муниципальных образованиях для каждого населенного пункта, в том числе разработаны памятки для населения", - сообщила пресс-служба.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня из-за проливных дождей, в регионе действует режим ЧС. Президент России Владимир Путин в ночь на воскресенье провел в Братске совещание по ситуации в подтопленных районах. Позднее он поручил министру обороны Сергею Шойгу в случае необходимости подключить к борьбе с паводком армию.

По данным МЧС, из зоны бедствия эвакуирован 1161 человек, семеро погибли, девять пропали без вести. Согласно информации регионального правительства, более 600 человек обратились за медицинской помощью. По сведениям Минздрава РФ, госпитализировано 136 человек, в том числе 19 детей.