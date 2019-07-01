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Паводок в Иркутской области

Пострадавшим от паводка студентам иркутского вуза выплатят по 10 тыс. рублей

В Иркутском национальном исследовательском техническом университете направят на эти цели более 3 млн. рублей

НОВОСИБИРСК, 1 июля. /ТАСС/. Пострадавшие от паводка студенты Иркутского национального исследовательского технического университета (ИрНИТУ) смогут получить материальную помощь в размере 10 тыс. рублей. На выплаты будет направлено более 3 млн рублей, сообщила в понедельник пресс-служба вуза.

"Руководство ИрНИТУ приняло решение выплатить материальную помощь студентам, проживающим в Тулунском, Тайшетском, Нижнеудинском, Чунском и Зиминском районах, пострадавшим от паводка. В июле 320 человек получат по 10 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

Паводки в Иркутской области, где сейчас действует режим ЧС, начались в конце июня, уровень воды в реке Ия почти на 7 метров превышал критические отметки. Президент России Владимир Путин в ночь на 30 июня провел в Братске совещание по ситуации в подтопленных районах.

 

Теги
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