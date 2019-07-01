В Алтайском крае смогут отдохнуть 360 детей из пострадавшей от паводка Иркутской области

БАРНАУЛ, 1 июля. /ТАСС/. Дети из территорий Иркутской области, пострадавших от подтопления, смогут отдохнуть в учреждениях Алтайского края, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе правительства региона.

"Губернатор Алтайского края Виктор Томенко дал поручение принять на отдых детей из Иркутской области, если власти этого региона заинтересованы в таком виде помощи. Летние лагеря Алтайского края готовы принять на отдых 360 детей из Иркутской области", - сказали в ведомстве.

Правительство пострадавшего от подтопления региона, по данным пресс-службы, проинформировано о предложении Алтайского края. Губернатор Томенко подчеркнул, что Алтайский край не должен оставаться в стороне и "обязательно поддержит земляков и соседей".

Паводки в Иркутской области, где сейчас действует режим ЧС, начались в конце июня, уровень воды в реке Ия почти на семь метров превышал критические отметки. Президент России Владимир Путин в ночь на 30 июня провел в Братске совещание по ситуации в подтопленных районах.