В Тулуне снесенные водой дома образовали затор под мостом на федеральной трассе

ТАСС, 1 июля. Частные дома, которые сильным потоком воды снесло с улиц, образовали огромный затор под мостом на федеральной трассе Р-255 "Сибирь", соединяющим две части подтопленного города Тулун в Иркутской области. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе администрации города.
"Из-за домов, снесенных течением, произошел затор под мостом - видны крыши домов, собравшихся у переправы. Сообщение между двумя частями города прекращено, <...> по обеим сторонам города есть свои пункты временного размещения. Стараемся, по мере возможностей, с помощью водонапорной башни и скважин обеспечить население водой - водозабор затоплен. Гуманитарная помощь идет в обе части города, (разделенные мостом), работает большое количество волонтеров", - рассказал собеседник агентства.
Как пояснили в пресс-службе администрации города, уровень воды в реке снижается каждые два часа на 15-20 см, но это пока не слишком заметно, большое количество воды скопилось из-за затора у моста. По данным администрации города, критическая отметка подтопления в Тулуне - 7 метров, при этом, 29 июня вода поднялась практически в два раза - до 13,87 метра. На сегодня уровень воды упал до 10,2 метров. В городе подтоплено более тысячи домов.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС РФ, затор образовали более 300 домов. "Расчисткой завалов будет заниматься межведомственная группа", - уточнили в главке.
Вот так выглядит участок федеральной трассы М-53 в районе Тулуна после паводка реки Ия...#Иркутскаяобласть #Тулун #паводоктулун pic.twitter.com/LlMIX5Ocro— Верблюд в огне (@verbludvogne) 30 июня 2019 г.
Паводки в Иркутской области, где сейчас действует режим ЧС, начались в конце июня, уровень воды в реке Ия почти на семь метров превышал критические отметки. Президент России Владимир Путин в ночь на 30 июня провел в Братске совещание по ситуации в подтопленных районах.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС РФ, затор образовали более 300 домов. "Расчисткой завалов будет заниматься межведомственная группа", - уточнили в главке.
По данным МЧС, по состоянию на утро 1 июля в 55 населенных пунктах шести муниципальных районов Иркутской области остаются подтопленными 3296 домов, в которых проживают 9809 человек, в том числе 2681 ребенок, 18 социально значимых объектов, 3525 приусадебных участков. Из зоны бедствия эвакуирован 1161 человек.
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