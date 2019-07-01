В Тулуне снесенные водой дома образовали затор под мостом на федеральной трассе

ТАСС, 1 июля. Частные дома, которые сильным потоком воды снесло с улиц, образовали огромный затор под мостом на федеральной трассе Р-255 "Сибирь", соединяющим две части подтопленного города Тулун в Иркутской области. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе администрации города.

"Из-за домов, снесенных течением, произошел затор под мостом - видны крыши домов, собравшихся у переправы. Сообщение между двумя частями города прекращено, <...> по обеим сторонам города есть свои пункты временного размещения. Стараемся, по мере возможностей, с помощью водонапорной башни и скважин обеспечить население водой - водозабор затоплен. Гуманитарная помощь идет в обе части города, (разделенные мостом), работает большое количество волонтеров", - рассказал собеседник агентства.

Как пояснили в пресс-службе администрации города, уровень воды в реке снижается каждые два часа на 15-20 см, но это пока не слишком заметно, большое количество воды скопилось из-за затора у моста. По данным администрации города, критическая отметка подтопления в Тулуне - 7 метров, при этом, 29 июня вода поднялась практически в два раза - до 13,87 метра. На сегодня уровень воды упал до 10,2 метров. В городе подтоплено более тысячи домов.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС РФ, затор образовали более 300 домов. "Расчисткой завалов будет заниматься межведомственная группа", - уточнили в главке.