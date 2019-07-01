Енисейское пароходство завершило северный завоз в Эвенкию

КРАСНОЯРСК, 1 июля. /ТАСС/. Енисейское речное пароходство (ЕРП, основной акционер компания "Норникель") завершило программу северного завоза в Эвенкию. Завезено около 70 тысяч т грузов, сообщила в понедельник пресс-служба пароходства.

Программа северного завоза ориентирована на доставку в отдаленные северные районы социально-значимых продуктов и топлива для котельных. Речным путем завозятся грузы в поселки в Енисейском, Туруханском, Таймырском, Эвенкийском и Мотыгинских районах Красноярского края, где проживают в общей сложности около 100 тыс. человек.

"Флот ЕРП вышел с притоков Подкаменная и Нижняя Тунгуски, завершив Северный завоз в Эвенкию. Флотом пароходства на Подкаменную Тунгуску завезено порядка 40 тыс. т различных грузов. По Нижней Тунгуске для поселков Тура, Нидым, Учами, Тутончаны речники доставили более 27 тыс. т грузов", - говорится в сообщении. Таким образом, было завезено более 67 тыс. тонн грузов.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе пароходства, в 2018 году в период северного завоза было завезено порядка - 67,5 тыс. т грузов. "В этом году объем перевезенных грузов по этому направлению остался на уровне прошлого года", - сказал собеседник агентства. В числе грузов - нефть и нефтепродукты, уголь, сухогрузы.

ЕРП - крупнейший перевозчик грузов по водным путям бассейна Енисея. Пароходство обладает самым мощным в регионе сухогрузным и танкерным флотом, рабочее ядро флота - 460 единиц.