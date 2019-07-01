Роспотребнадзор опроверг информацию о некачественной воде в Братске

Ранее в социальных сетях появилась информация о снижении качества воды в Братске. Высказывались предположение о том, что ухудшение могло произойти из-за наводнения в Иркутской области.

ТАСС, 1 июля. Вода, поступающая в дома жителей города Братск Иркутской области, где ряд территорий оказались затопленными после обильных дождей, соответствует всем требования к качеству, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

"Нет, - сказал представитель ведомства, отвечая на вопрос о том, соответствует ли информация в соцсетях действительности. - Это не правда. Все контролируется, вода подается надлежащего качества".

По словам представителя Роспотребнадзора, исследования воды с водозаборов проводятся в течение суток постоянно и регулярно. Кроме того, сейчас на всех водозаборах в связи с наводнением усилен контроль, идет постоянное отслеживание качества воды.

Паводки в Иркутской области, где сейчас действует режим ЧС, начались в конце июня, уровень воды в реке Ия почти на семь метров превышал критические отметки. Президент России Владимир Путин в ночь на 30 июня провел в Братске совещание по ситуации в подтопленных районах.

По данным МЧС, по состоянию на утро 1 июля в 55 населенных пунктах шести муниципальных районов Иркутской области остаются подтопленными 3296 домов, в которых проживают 9809 человек, в том числе 2681 ребенок, 18 социально значимых объектов, 3525 приусадебных участков. Из зоны бедствия эвакуирован 1161 человек, пятеро погибли, двое пропали без вести. Более 600 человек обратились за медицинской помощью. По сведениям Минздрава РФ, госпитализированы 136 человек, из них 19 - дети.