В Омске возбудили уголовное дело из-за хищений при строительстве объектов здравоохранения

НОВОСИБИРСК, 1 июля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Омске по факту мошенничества ЗАО "МЕДИПАРТ-2000", ООО "Инсайт-сервис" при строительстве поликлиники и реконструкция БУЗОО "Городская детская клиническая больница № 3", сообщается в понедельник на сайте прокуратуры области.

"По государственным контрактам, заключенным казенным учреждением Омской области "Омскоблстройзаказчик" в 2015-2016 гг. с ЗАО "МЕДИПАРТ-2000", ООО "Инсайт-сервис", организации осуществляли поставку медицинского оборудования на указанные объекты <...> предусмотрено осуществление пуско-наладочных работ, обучение специалистов использованию указанного оборудования. В ходе проверки установлено, что часть поставленного медицинского оборудования не смонтировано, в эксплуатацию не введено, обучение специалистов не проведено, монтажные и пуско-наладочные работы не выполнены", - говорится в сообщении.

Уточняется, что стоимость невыполненных работ, по предварительным оценкам, около 30 млн рублей. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере"). Максимальное наказание по этой статье - лишение свободы на срок до 10 лет.