Более 200 тонн гуманитарной помощи получили пострадавшие от наводнения в Иркутской области

"Организована выдача и доставка гуманитарной помощи населению. Жителям выдано более 200 тонн продовольствия, предметов первой необходимости, вещей и обуви", - сказал представитель министерства. Он добавил, что вопросы обеспечения продуктами питания и предметами первой необходимости решены в полном объеме, пострадавшим от наводнения также выдается бутилированная вода.

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Жители Иркутской области, пострадавшие в результате наводнения, получили более 200 тонн гуманитарной помощи. Об этом ТАСС сообщили в МЧС России по итогам селекторного совещания.

По данным МЧС, в 55 населенных пунктах Иркутской области остаются подтопленными более 3 тыс. жилых домов, в которых проживают свыше 9,8 тыс. человек, 18 социально значимых объектов, более 3,5 тыс. приусадебных участков и семь участков автомобильных дорог. Спасатели из зоны бедствия эвакуировали свыше 2,2 тыс. человек, более 630 из них находятся в 13 пунктах временного размещения.

В МЧС сообщили, что в населенных пунктах, откуда вода уже ушла, начались аварийно-восстановительные работы. В зоне подтопления работают спасатели Сибирского спасательного центра, Сибирского и Байкальского поисково-спасательных отрядов, аэромобильные группировки Главных управлений по Иркутской области и Красноярскому краю, а также оперативная группа МЧС России, продолжается усиление группировки. Всего к ликвидации последствий стихии привлечены более 1,4 тыс. человек, задействованы 287 единиц техники, 63 плавсредства, четыре воздушных судна.

Паводки в Иркутской области, где сейчас действует режим ЧС, начались в конце июня, уровень воды в реке Ия почти на 7 метров превышал критические отметки. Президент России Владимир Путин в ночь на 30 июня провел в Братске совещание по ситуации в подтопленных районах. Из зоны бедствия эвакуирован 1161 человек, пятеро погибли, двое пропали без вести. Всего в зоне бедствия оказались 83 населенных пункта, с 25 июня были подтоплены свыше 6,6 тыс. жилых домов, в которых проживают более 32 тыс. человек.