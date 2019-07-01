В подтопленных районах Иркутской области откроется приемная Генпрокуратуры

"В связи с наводнением в Иркутской области прокуратурой принимаются дополнительные меры по защите прав жителей, пострадавших от стихии. Начиная с завтрашнего дня на территории Иркутской области начнет работу мобильная приемная Генеральной прокуратуры РФ, куда смогут обратиться за защитой своих прав все потерпевшие от стихийного бедствия. 2 июля прием в Тулуне будет вести заместитель генерального прокурора РФ Юрий Гулягин, 3 июля ожидается его визит в Нижнеудинск", - сообщили в Генпрокуратуре.

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура РФ откроет приемную в пострадавших от паводка районах Иркутской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Распоряжением прокурора области от 1 июля работают мобильная приемная прокурора области и прокуроры на местах. На постоянной основе прокуроры участвуют в работе комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности правительства области, что позволяет оперативно решать возникающие проблемы. "Например, благодаря сведениям о нехватке в затопленных районах сотрудников миграционной службы для оказания гражданам помощи в восстановлении документов, оперативно доведенным до членов комиссии, их количество было существенно увеличено", - отметили в Генпрокуратуре.

Сотрудники прокуратуры ведут непрерывный мониторинг ситуации, на постоянной основе поддерживается связь с областными управлениями МЧС, МВД, СК и правительством области, организовано дополнительное дежурство в прокуратурах. Разработан детальный план надзора за исполнением законодательства о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, работникам прокуратуры поручено вести координацию и надзор за оперативным устранением последствий паводка, неукоснительным соблюдением прав и законных интересов граждан, бесперебойную согласованную работу всех ведомств и служб. Городским и районным прокурорам направлены рекомендации для проверки исполнения законодательства о защите населения и территорий от ЧС в отношении органов МЧС и местного самоуправления.

"В связи с нарушениями, выявленными в ряде районов области, приняты меры реагирования в отношении органов МЧС и местного самоуправления. Внесены представления об устранении нарушений закона, объявлены предостережения в целях защиты прав на летний отдых детей, проживающих на территории, попавшей в зону затопления", - сообщили в Генпрокуратуре. Кроме того, прокуратурой области организован сбор гуманитарной помощи пострадавшим от паводка.

В новость были внесены изменения (16:11 мск) - дополнено, уточняется формулировка в заголовке и лиде