СибНИА начал исследования по определению характеристик самолета с укороченным взлетом

НОВОСИБИРСК, 1 июля. /ТАСС/. Сибирский научно-исследовательский институт авиации (СибНИА) им. С. А. Чаплыгина приступил к созданию летающей лаборатории для испытаний распределенной электрической силовой установки для самолета укороченного взлета и посадки (СУВП). Установка позволит самолету подниматься, разгоняясь на меньшую скорость, сообщил в пресс-центре ТАСС директор СибНИА им. С. А.Чаплыгина Владимир Барсук.

Самолету укороченного взлета и посадки необходима меньшая дистанция для разбега, а соответственно, меньшая длина взлетно-посадочной полосы.

"Появился ряд новых работ с Фондом перспективных исследований, в том числе, связанные с самолетами укороченного взлета и посадки (СУВП), с применением гибридных силовых установок, распределенной электрической силовой установки. Достаточно много и поисковых, и исследовательских работ, которыми сегодня занята наша авиационная промышленность", - сказал Владимир Барсук.

Распределенная электрическая силовая установка, как пояснил Барсук, представляет собой от трех до пяти маленьких моторчиков, которые устанавливаются на одном крыле. Они позволяют увеличить подъемную силу на меньших скоростях.

"То есть это все такие модные тенденции, как электролеты и прочие вещи, которые просто сегодня требуют исследований. Вот мы этим исследованием в условиях летного эксперимента будем заниматься", - сказал директор, уточнив, что в настоящий момент работа установки просчитана молодыми учеными на математических моделях и компьютерных программах, в дальнейшем институт проверит эффект в аэродинамической трубе.

"В расчетах получен выдающийся результат. Наша задача сегодня этот результат либо подтвердить, либо опровергнуть", - сказал Барсук. Ряд элементов будет испытан сначала на летающих лабораториях, результаты будут учтены и использованы в дальнейшем проектировании и изготовлении самолета-демонстратора. Научная работа СибНИА в этом направлении продлится до 2022 года.