Военные обеспечат жителей Тулуна в Иркутской области 6 т хлеба в сутки

ТУЛУН /Иркутская область/, 2 июля. /ТАСС/. Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) обеспечат население в зоне паводка в Иркутской области 6 т хлеба в сутки. Как сообщил во вторник журналистам начальник управления технического обеспечения округа генерал-майор Олег Лучанский, для этого в регион направлен второй передвижной хлебозавод.

"Ранее мы перевезли и развернули один хлебозавод, который производит 3 т хлеба в сутки. Сегодня перевезли второй хлебозавод, чтобы военнослужащие подразделений материально-технического обеспечения могли выпекать 6 т хлеба ежедневно, что позволит перекрывать потребность гражданского населения в районе подтопления", - сказал он.

Генерал уточнил, что на начальном этапе для приготовления хлеба будут использоваться привезенные военными ингредиенты, в дальнейшем поставлять муку и дрожжи станут власти.

В зону бедствия уже направлено около тысячи военнослужащих, примерно 300 единиц военной и специальной техники, самолет Ан-12 и три вертолета Ми-8. Военные будут участвовать в расчистке затронутых паводком районов, мониторинге биологической обстановки, оказывать медицинскую помощь и эвакуировать пострадавших. Для ведения воздушной разведки задействуют два расчета беспилотных летательных аппаратов. С целью руководства группировкой в зону паводка прибыл командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня из-за проливных дождей, совпавших с таянием снега в горах Восточного Саяна; в регионе действует режим ЧС. По официальным данным, в результате паводка погибли 14 человек, судьба 13, в том числе ребенка, неизвестна. Более 750 человек пострадали, из них свыше 150 госпитализированы. Из зоны бедствия эвакуированы более 2 тыс. человек.