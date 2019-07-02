В пострадавшем от паводка Тулуне начнет работать паромная переправа

НОВОСИБИРСК, 2 июля. /ТАСС/. Паромная переправа начнет работу в пострадавшем от паводка городе Тулуне Иркутской области, где из-за затопленного моста прервано сообщение между двумя частями города, находящимися на разных берегах реки Тулун, сообщается во вторник в официальной группе администрации Тулуна "ВКонтакте" .

"Начнет работу паромная переправа. Места пирсов и время работы будут размещены в группе", - говорится в сообщении.

В Тулуне подтоплено более тысячи домов, в городе затоплен водозабор, несколько социальных объектов, участок федеральной трассы Р-255 "Сибирь". Уровень воды в реке Ие днем в субботу достиг максимума - 13,87 м, после чего начался спад. По состоянию на 22:00 (17:00 мск) 1 июля вода зафиксирована на отметке 9,91 м.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня из-за проливных дождей, совпавших с таянием снега в горах Восточного Саяна. В регионе действует режим ЧС.

По последним данным, погибли 14 человек, судьба 13, в том числе ребенка, неизвестна. Более 750 человек пострадали, из них более 150 госпитализированы. По информации МЧС, из зоны бедствия эвакуированы более 2 тыс. человек.