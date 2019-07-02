Прокуратура открыла шесть мобильных приемных в Иркутской области

НОВОСИБИРСК, 2 июля. /ТАСС/. Прокуратура Иркутской области открыла шесть мобильных приемных в пострадавших от паводка Тулунском, Нижнеудинском, Чунском, Тайшетском, Зиминском, Куйтунском районах, сообщается во вторник на сайте региональной прокуратуры.

"В связи со сложившейся чрезвычайной ситуацией в Тулунском, Нижнеудинском, Чунском, Тайшетском, Зиминском, Куйтунском районах, вызванной паводками, возросшей социальной напряженностью на указанных территориях, необходимостью оперативно реагировать на нарушения закона, прокурором области созданы мобильные приемные", - говорится в сообщении.

Паводок в Иркутской области начался в конце июня из-за проливных дождей, совпавших с таянием снега в горах Восточного Саяна. В регионе действует режим ЧС.

По последним данным, погибли 14 человек, судьба 13, в том числе ребенка, неизвестна. Более 750 человек пострадали, из них более 150 госпитализированы. По информации МЧС, из зоны бедствия эвакуированы более 2 тыс. человек.