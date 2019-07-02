Жители Тулуна переправляются через зону паводка на военных плавающих транспортерах

ТУЛУН /Иркутская область/, 2 июля. /ТАСС/. Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) приступили к переправке жителей Тулуна Иркутской области на плавающих транспортерах ПТС-2 через зону паводка, которая разделила город на две части. Об этом сообщил во вторник журналистам начальник пресс-службы округа подполковник Сергей Шорин.

"Три плавающих транспортера ПТС-2 начали транспортировку жителей Тулуна через реку Ия. На отрезанной паводком стороне находится главная больница города, часть жителей переправляется на работу, также многие едут оценить причиненный ущерб и забрать имущество", - сказал он.

В зону бедствия уже направлено около тысячи военнослужащих, первая группа которых прибыла в Тулун 1 июля, примерно 300 единиц военной и специальной техники, самолет Ан-12 и три вертолета Ми-8. Руководит группировкой командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

Паводок в Иркутской области начался в конце июня из-за проливных дождей, совпавших с таянием снега в горах Восточного Саяна; в регионе действует режим ЧС. По официальным данным, в результате паводка погибли 14 человек, судьба 13, в том числе ребенка, неизвестна. Более 750 человек пострадали, из них свыше 190 госпитализированы. Из зоны бедствия эвакуированы более 2 тыс. человек.