В пострадавшем от паводка Тулуне начали прививать население

ТАСС, 2 июля. Партию вакцин от вирусного гепатита А и дизентерии должны в ближайшее время доставить в пострадавший от паводка город Тулун Иркутской области, сообщила ТАСС во вторник главный врач Тулунской городской больницы Елена Гусевская. Ранее вакцина поступила в областной центр, теперь ее по мере необходимости высылают в подтопленные районы.

"Сейчас прилетит борт из Иркутска и подвезет вакцину для профилактики дизентерии и вирусного гепатита А. Мы должны привить всех сотрудников, волонтеров, людей, всех поголовно, кто находится в зоне ЧС", - сказала Гусевская.

Гусевская отметила, что вечером в понедельник медработники уже вакцинировали 300 человек. "Мы заказали [вакцину] на 50% проживающих на территории Тулуна и Тулунского района, то есть это практически вся подтопленная территория", - добавила главврач. Вакцину доставляют в город по мере необходимости.

Как сообщили ТАСС в региональном министерстве здравоохранения, на данный момент самые частые причины госпитализации - переохлаждение и травмы, тяжелых пациентов нет.

1 июля Роспотребнадзор сообщил об иммунизации населения на территориях, подвергшихся подтоплению в Иркутской области. В область было доставлено 13 тыс. доз вакцины против гепатита А, 700 доз брюшнотифозной вакцины, 2100 - дизентерийной вакцины, а также интести-бактериофаг.