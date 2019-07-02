Иркутские кинологи отправились во второй рейс на спасение животных в Тулун

"Первый рейс за животными мы сделали в воскресенье вечером, тогда нам удалось спасти около 69 животных. Из них 33 спасенных животных сейчас находятся в питомнике, а 36 спасенных животных были отданы хозяевам - как по месту, так и забирали их из питомника. Но точного подсчета мы не ведем, нам некогда. Сейчас едем во второй рейс", - рассказал собеседник агентства.

МАГАДАН, 2 июля. /ТАСС/. Представитель иркутского питомника К-9 с группой кинологов отправился во второй рейс по спасению животных от паводка. Об этом сообщил ТАСС во вторник руководитель иркутского питомника К-9 Вячеслав Славин.

Вячеслав Славин добавил, что при спасении животных они делятся на три группы по два человека в каждой. Две группы работают на лодках, а одна - на БТР. Животных, которым не угрожает опасность (которые, например, сидят на крышах домов) не спасают, им подвозят корм.

В Тулуне подтоплено более тысячи домов, в городе затоплен водозабор, несколько социальных объектов, участок федеральной трассы Р-255 "Сибирь". Уровень воды в реке Ие днем в субботу достиг максимума - 13,87 м, после чего начался спад. По состоянию на 22:00 (17:00 мск) 1 июля вода зафиксирована на отметке 9,91 м.

Паводки в Иркутской области

Паводки в Иркутской области, где сейчас действует режим ЧС, начались в конце июня, уровень воды в реке Ия почти на 7 метров превышал критические отметки. Президент России Владимир Путин в ночь на 30 июня провел в Братске совещание по ситуации в подтопленных районах.

По словам вице-премьера Виталия Мутко, возглавляющего правительственную комиссию по ликвидации последствий ЧП, в результате паводка погибли 12 человек, 751 человек пострадал, 153 человека в настоящее время госпитализированы. В пунктах временного размещения находятся более 600 человек.

По данным МЧС, по состоянию на утро 1 июля, в 55 населенных пунктах шести муниципальных районов Иркутской области остаются подтопленными 3 тыс. 296 домов, в которых проживают 9 тыс. 809 человек, в том числе 2 тыс. 681 ребенок, 18 социально значимых объектов, 3 тыс. 525 приусадебных участков.