Суд в Кемерове объединил два уголовных дела о пожаре в "Зимней вишне" в одно производство

КЕМЕРОВО, 2 июля. /ТАСС/. Заводский районный суд Кемерова удовлетворил ходатайство прокурора и объединил два многотомных уголовных дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в одно судопроизводство. Соответствующее решение принято на заседании суда во вторник, передает корреспондент ТАСС.

В рамках единого судопроизводства будут рассматриваться уголовное дело в отношении руководителя службы пожаротушения первого отряда ФПС по Кемеровской области Андрея Бурсина, поступившее в суд в июне, а также находящееся в производстве с начала мая другое уголовное дело о пожаре в отношении семи фигурантов: начальника караула кемеровской пожарно-спасательной части №2 Сергея Генина, гендиректора ООО "Зимняя вишня" Надежды Судденок, руководителя компании "Системный интегратор" (устанавливала системы противопожарной безопасности в ТЦ) Игоря Полозиненко и инженера компании Александра Никитина, сотрудника частного охранного предприятия Сергея Антюшина, технического директора компании-собственника ТЦ ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" (ККК) Георгия Соболева и гендиректора ККК Юлии Богдановой.

"Заводский районный суд, рассмотрев ходатайство гособвинения, постановил объединить в одно судопроизводство уголовное дело в отношении Богдановой, Судденок, Соболева, Антюшина, Генина, Полозиненко, Никитина с уголовным делом в отношении Бурсина", - сказал судья Николай Быданцев.

Суд полагает, что раздельное рассмотрение одних и тех же обстоятельств по двум уголовным делам может привести к затягиванию судебного разбирательства, поскольку потерпевшие и свидетели пожара в "Зимней вишне" будут вынуждены давать показания в двух заседаниях. Кроме того, в ходе судебного следствия придется дважды изучать одни и те же доказательства, что будет нарушать требование закона о разумности сроков рассмотрения уголовных дел.

Бурсину вменяется халатность, повлекшая смерть людей (ч. 3 ст. 293 УК РФ). Богдановой, Соболеву, Судденок вменяется оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц, нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238, ч. 3 ст. 219 УК РФ). Полозиненко и Никитин обвиняются в нарушении требований пожарной безопасности (ч. 3 ст. 219 УК РФ), Антюшин - в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ), Генин - в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 293 УК РФ).

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта 2018 года, погибли 60 человек, еще 79 пострадали. По факту пожара возбуждены три уголовных дела, их фигурантами в общей сложности стали 15 человек.