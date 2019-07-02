В пострадавшем от паводка красноярском Канске открыты пункты сбора помощи

КРАСНОЯРСК, 2 июля. /ТАСС/. Пункты сбора помощи открылись в Канске Красноярского края, где паводок нанес ущерб имуществу примерно 300 граждан, сообщается во вторник на сайте мэрии города.

В результате ливневых дождей на востоке Красноярского края и в западной части Иркутской области произошел подъем воды в реке Кан и ее притоках. В Канске оказались подтоплены 79 придомовых территорий и 140 дачных участков. Из подтопленной зоны были эвакуированы 79 человек, в том числе 24 ребенка. В городе введен режим ЧС. Ранее губернатор края Александр Усс сообщил, что пострадало имущество около 300 человек.

"Открыты пункты сбора помощи гражданам, пострадавшим от наводнения в городе Канске. На сегодняшний день пострадавшим гражданам необходимы бутилированная вода, продукты долгого хранения [консервы, крупы, макаронные изделия, чай]", - говорится в сообщении.

Пункты сбора организованы на базе многопрофильного молодежного центра и ДК "Строитель". Кроме того, в городе начали работу мобильные консультативные пункты для граждан, пострадавших от наводнения.

Ранее глава Канска Андрей Береснев сообщил, что спасатели обходят все подтопленные дома, индивидуально работают с теми, чьи участки затронул паводок. В администрации города создан штаб, который координирует действия всех служб, задействованных в спасательной операции. Организовано информирование жителей об уровне воды в реке Кан, районах подтопления и номерах спасательных служб. По данным ГУ МЧС по Красноярскому краю, нормализация ситуации и снятие режима ЧС в Канске ожидается до конца недели.

Город Канск расположен на востоке Красноярского края, в нем проживают около 90 тысяч человек. Большему риску подтопления подвержена левобережная часть города. В августе 1960 года паводок на реке вызвал настоящее наводнение. Максимальный уровень подъема воды составил 5,62 м, тогда были затоплены две трети левобережной территории Канска.