Военные приступили к выпечке хлеба для жителей Тулуна

ТУЛУН /Иркутская область/, 2 июля. /ТАСС/. Подразделения материально-технического обеспечения Центрального военного округа (ЦВО) в городе Тулун Иркутской области приступили к выпечке хлеба передвижным механизированным хлебозаводом, который был доставлен в регион из Кемеровской области. Об этом журналистам во вторник сообщили в пресс-службе военного округа.

"Военнослужащие приступили к приготовлению первой партии хлеба. Вся продукция будет безвозмездно передана местным властям, чтобы они производили раздачу населению, а также развоз по труднодоступным районам Тулуна. Планируется, что сегодня будет приготовлено не менее 2 тонн хлеба", - сказали в пресс-службе округа.

Ранее сообщалось, что в Тулун, где затоплены более тысячи жилых домов, доставлен подвижной механизированный хлебозавод, еще один находится в пути. Комплекс размещен около аграрного техникума на улице Ватутина.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня из-за проливных дождей, совпавших с таянием снега в горах Восточного Саяна. В регионе действует режим ЧС. По последним данным, погибли 14 человек, судьба 13, в том числе ребенка, неизвестна. Более 1300 человек пострадали, из них около 200 госпитализированы.

В Тулуне подтоплено более тысячи домов, в городе затоплен водозабор, несколько социальных объектов, участок федеральной трассы Р-255 "Сибирь". Уровень воды в реке Ие днем в субботу достиг максимума - 13,87 м, после чего начался спад. По состоянию на 22:00 (17:00 мск) 1 июля вода зафиксирована на отметке 9,91 м.