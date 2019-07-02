Иркутский губернатор сообщил, что проблем с питьевой водой и питанием в Тулуне нет

ТУЛУН /Иркутская область/, 2 июля. /ТАСС/. Проблем с питьевой водой и горячим питанием в городе Тулун (Иркутская область), наиболее пострадавшем от паводка, нет. Об этом сообщил журналистам во вторник губернатор региона Сергей Левченко.

"Организовано трехразовое горячее питание в пунктах временного размещения. Люди приходят, даже не те, которые живут в этих пунктах, питаются, и потом уходят. Мы здесь никаких препятствий не создаем. Мы здесь не видим, чтобы были какие-то проблемы по питанию и воде", - сказал Левченко.

Он отметил, что в городе развозится вода из артезианских скважин и бутилированная вода. Губернатор напомнил, что из-за паводка в Тулуне и Нижнеудинске были затоплены водозаборы. "Были задействованы артезианские скважины, в срочном порядке было проведено обследование, выяснено, что вода питьевая", - сказал глава региона.

По словам губернатора, 3,5 тысяч жителей области получили единовременную помощь в размере 10 тыс. рублей, во вторник такую помощь получит еще 2 тыс. человек. Также он отметил, что людям, потерявшим свое имущество, в соответствии с законодательством также будут выплачены компенсации

Паводки в Иркутской области начались в конце июня из-за проливных дождей, совпавших с таянием снега в горах Восточного Саяна. В регионе действует режим ЧС. По последним данным, погибли 14 человек, судьба 13, в том числе ребенка, неизвестна. Более 1300 человек пострадали, из них около 200 госпитализированы.