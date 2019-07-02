В подведомственной мэрии Омска компании прошла выемка документов

ТАСС, 2 июля. Выемка документов прошла в подведомственной департаменту городского хозяйства мэрии Омска компании "Омскэлектро". Документация касается деятельности предприятия 5 лет назад, сообщили ТАСС в "Омскэлектро".

"В "Омскэлектро" действительно запросили документацию. Это вполне обычная процедура. Все документы пятилетней давности, с текущей деятельностью предприятия это никак не связано", - сообщили в компании.

Как сообщили журналистам в департаменте по связям с общественностью "Россети Сибирь", в конце 2015 года задолженность "Омскэлектро" за услуги по передаче электроэнергии перед ПАО "МРСК Сибири" составляла порядка 1,3 млрд рублей. Тогда, была достигнута договоренность о реструктуризации долга за счет оплаты задолженности в рассрочку на три года и выкупа кабельной линии электропередачи ПС "Прибрежная" - ПС "Фрунзенская" в течение трех лет в рамках тарифных решений на соответствующий год.

"Сейчас правоохранительными органами идет проверка документов. Мы своей стороны оказываем всяческое содействие", - сообщили в пресс-службе.