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Паводок в Иркутской области

Более трех тысяч домов оказалось затоплено в результате паводка в иркутском Тулуне

Ранее сообщалось, что в городе подтоплено более тысячи домов

НОВОСИБИРСК, 2 июля. /ТАСС/. Количество затопленных из-за паводка домов в Тулуне (Иркутская область) превысило три тысячи, сообщается во вторник в официальной группе администрации города "ВКонтакте".

Ранее сообщалось, что в Тулуне подтоплено более тысячи домов, в городе затоплен водозабор, несколько социальных объектов, участок федеральной трассы Р-255 "Сибирь". Уровень воды в реке Ие днем в субботу достиг максимума - 13,87 метра, после чего начался спад. По состоянию на 14:00 часов (7:00 мск) 2 июля составил 9 м при критических 7 м.

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"В городе Тулуне затопленными оказались более трех тысяч домов. В течение нескольких дней производится их комиссионное обследование. За два дня обследовано 569 домов", - говорится в сообщении.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня из-за проливных дождей, совпавших с таянием снега в горах Восточного Саяна. В регионе действует режим ЧС.

По последним данным, погибли 14 человек, судьба 13, в том числе ребенка, неизвестна. Более 750 человек пострадали, из них более 150 госпитализированы. По информации МЧС, из зоны бедствия эвакуированы более 2 тыс. человек.

Теги
РоссияИркутская областьПаводок в Иркутской области
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