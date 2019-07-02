Эксперт: к паводку в Приангарье привели изменение климата и сочетание природных факторов

ИРКУТСК, 2 июля. /ТАСС/. Изменение климата в Восточной Сибири и редкое сочетание природных факторов, среди которых взаимодействие нетипичных для данных районов крупномасштабных воздушных масс и аномально высокие температуры в июне, привели к самому крупному за последние годы паводку в Иркутской области. В перспективе вероятность подобных явлений в западных районах Иркутской области остается высокой, сообщила во вторник ТАСС и. о. завкафедрой метеорологии и околоземного космического пространства географического факультета Иркутского государственного университета - базовой кафедры Института солнечно-земной физики СО РАН Инна Латышева.

"Сложились аномальные условия в изменении погоды и атмосферных процессов на территории именно западных районов Иркутской области, высокогорных районов Восточных Саян. Ни северные, ни крайне южные районы в период паводка не попали под влияние ряда совокупных факторов. <…> Вот эти осадки экстремальные выпали под влиянием восточной периферии антициклона и были обусловлены смещением холодного циклонического вихря на высотах. <…> Когда этот вихрь длительное время стоял над районами Восточных Саян, западными районами Иркутской области, то развивались восходящие движения теплого и можно сказать влажного воздуха длительное время, которые обуславливали выпадение осадков", - сказала Латышева.

По ее словам, большое влияние на ситуацию оказали и нетипичные для западных районов Иркутской области воздушные массы.

"Ситуация была экстремальной еще в том, что у нас [на территории Иркутской области] взаимодействовали нетипичные для нас крупномасштабные воздушные массы, - это северные холодные воздушные массы с Арктики и с юга - за счет сильного вторжения тепла. Происходил такой перенос субтропического воздуха, трансформированного в полярный, и впервые за много лет - с востока, с Тихого океана на нас оказывала влияние своя циклоническая циркуляция, которая вовлекала уже потоки воздуха с океана, достигающие нашего региона", - отметила Латышева, добавив, что практически весь июнь в Иркутской области преобладали аномально теплые температуры.

Проанализировав данные за июнь на станциях Тулуна и Нижнеудинска с 1936 по 2019 год, Латышева пришла к выводу, что в последние десять лет возросло количество аномально теплых температур и осадков в июне. "Это значит, что вероятность такого рода явлений остается высокой", - отметила эксперт.

Вместе с тем, по словам Латышевой, в Иркутской области стало больше засушливых периодов. "Мы попали в эпоху сочетания аномально сухих и аномально влажных периодов, цикличность их фактически не исследована, природа их фактически тоже. Все это следствие региональных изменений климата. Наш регион [Иркутская область] чувствительный, по данным Росгидромета, мы входим в число наиболее подверженных изменению климата регионов России, и это нужно учитывать - и МЧС, и прогнозистам, и исследователям", - считает она.