Иркутский губернатор опроверг информацию о разливе нефтепродуктов в зоне паводка

ТУЛУН /Иркутская область/, 2 июля. /ТАСС/. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко опроверг информацию о разливе нефтепродуктов в городе Тулун во время паводка.

Ранее председатель регионального парламента Сергей Сокол на селекторном совещании заявил, что несколько бензоколонок оказались затопленными и на воде образовалось пятно из нефтепродуктов, не уточнив при этом размер пятна. Специалисты "Иркутскэнерго" выразили готовность в случае необходимости выделить оборудование для его ликвидации. В Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре заявили, что проведут проверку по данному факту.

"Мы проверяли эти бензоколонки, это и Роспотребнадзор, МЧС. Никакого разлива не было, был запах, который шел из открытых цистерн, но этого там нет. По крайней мере на КЧС, те кто проверяли, нам доложили, что этого пятна там нет", - сказал Левченко.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня из-за проливных дождей, совпавших с таянием снега в горах Восточного Саяна. В регионе действует режим ЧС. По последним данным, погибли 14 человек, судьба 13, в том числе ребенка, неизвестна. Более 750 человек пострадали, из них более 150 госпитализированы. По информации МЧС, из зоны бедствия эвакуированы более 2 тыс. человек.