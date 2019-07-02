В МЧС сообщили о стабилизации паводковой обстановки в красноярском Канске

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. МЧС отмечает стабилизацию паводковой обстановки в городе Канске Красноярского края. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе МЧС РФ.

"Ситуация в Канском районе стабилизируется. На данный момент уровень воды на реке Кан в городе Канске упал", - сказали в ведомстве.

Ранее в официальном сообщении мэрии города сообщалось, что уровень воды в Канске по состоянию на 08:00 местного времени (04:00 мск) 2 июля составляет 386 см.

Сейчас подтопленными остаются 137 придомовых участков, в которых проживает 361 человек, из них 53 ребенка и 238 дачных участков. Те жители, которые были эвакуированы, находятся пункте временного размещения и у родственников.

"Население города каждые четыре часа получает информацию о подтопленных улицах, прогнозе на ближайшие сутки и порядке действий в случае подтопления жилых домов. За динамикой изменения уровня воды постоянно ведется наблюдение канскими спасателями, также организовано измерение уровня воды на водомерных постах каждые четыре часа", - добавили в пресс-службе.

В результате ливневых дождей на востоке Красноярского края и в западной части Иркутской области произошел подъем воды в реке Кан и ее притоках. Из подтопленной зоны были эвакуированы 79 человек, в том числе 24 ребенка. В городе введен режим ЧС. Ранее губернатор края Александр Усс сообщил, что пострадало имущество около 300 человек.