Руководителю тушения пожара в "Зимней вишне" предъявлено окончательное обвинение

КЕМЕРОВО, 2 июля. /ТАСС/. Представитель прокуратуры во вторник на заседании Заводского районного суда Кемерова предъявил обвинение в окончательной редакции руководителю службы пожаротушения первого отряда ФПС по Кемеровской области Андрею Бурсину по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня", мужчина свою вину не признал, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Бурсин не организовал опрос осведомленных лиц для разведки пожара о наличии людей в помещении, не дал указания о спасении людей. <... > Вследствие халатных действий Бурсина наступила смерть 60 лиц", - сказал прокурор.

Мужчина не признал вину. "Обвинение мне непонятно, свою вину не признаю", - сказал он в ответ на предъявленное обвинение.

Ему вменяется халатность, повлекшая смерть людей (ч. 3 ст. 293 УК РФ).

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта 2018 года, погибли 60 человек, еще 79 пострадали.